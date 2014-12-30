Держдеп США закликав Росію звільнити ув'язнених українців

З такою заявою виступив директор прес-служби Держдепартаменту США Джефф Ратке, передає "Голос Америки".

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"США не визнають легітимною спробу Росії анексувати Крим. Ми закликаємо негайно звільнити всіх українських громадян, затриманих у Криму під час вторгнення туди Росії", - підкреслив він.

Джефф Ратке позитивно оцінив недавній обмін затриманими між українською владою і підтримуваними Росією сепаратистами, як крок у напрямку досягнення довгострокового політичного вирішення кризи на основі мінських угод.

Разом з тим, американський дипломат знову звернув увагу на утримання під вартою в Росії українських громадян - депутата Верховної Ради Надії Савченко і кінорежисера Олега Сенцова, відзначивши, що Надія Савченко має проблеми зі здоров'ям, спричинені її ув'язненням.

Він також закликав Росію вплинути на підконтрольних їй бойовиків на сході України для дотримання зобов'язань в рамках мінських угод.

"США закликають Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, для негайного виконання зобов'язань, взятих сторонами в рамках Мінського угоди, включаючи повернення Україні контролю над її міжнародними кордонами, і продовження пошуку шляхів мирного вирішення", - сказав Джефф Ратке.