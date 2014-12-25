Московський суд залишив за ґратами двох українських політв'язнів до квітня 2015 року

Московський суд у четвер продовжив термін утримання під вартою українських активістів Олександра Кольченка та Олексія Чирнія, обвинувачених окупантами у підготовці терактів у анексованому Криму, до квітня 2015 року, повідомили РИА Новости в прес-службі суду.

Суд задовольнив клопотання слідства, за яким Чирній залишиться у СІЗО до 9 квітня 2015 року, а Кольченко - до 16 квітня.

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Як повідомила співробітниця суду, найближчої п'ятниці суд вислухає клопотання слідства щодо продовження арешту ще одному фігуранту цієї справи - українському кінорежисеру Олегу Сенцову.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією, ФСБ оголосила про затримання в окупованому Криму українських активістів, які нібито планували теракти в Сімферополі, Ялті і Севастополі. Серед затриманих український режисер Олег Сенцов, Олексій Чирній, Геннадій Афанасьєв та Олександр Кольченко.