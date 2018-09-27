Австралія закликала Росію визнати свою причетність до катастрофи MH17

Росія, згідно з міжнародним законодавством, має відповісти за свою роль у катастрофі авіалайнера.

Австралія звинуватила російську владу в тому, що вона відмовляється визнавати результати розслідування міжнародної слідчої групи про загибель літака "Малайзійський авіаліній" у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн за результатами зустрічі зі своїми колегами з України, Нідерландів, Бельгії та Малайзії, пише УП з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що міжнародна Спільна слідча група (JIT, Joint Investigation Team) дійшла висновку, що пасажирський літак "Боїнг" з 298 людьми на борту був збитий ракетою, випущеною з установки "Бук", що належала 53-й зенітній ракетній бригаді російських військ.

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За словами Пейн, Росія, згідно з міжнародним законодавством, має відповісти за свою роль у катастрофі авіалайнера.

Міністр нагадала, що позицію про причетність Росії до трагедії поділяє і її колега з Нідерландів Стеф Блок.

"Ми шкодуємо, що Росія досі не визнала фактичні висновки JIT і ще раз підтверджуємо, що Австралія має повну довіру до неупередженості, незалежності та професіоналізму JIT та її висновків", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

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У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.