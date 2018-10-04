Агент ГРУ "Боширов" причетний до ліквідації чеченського польового командира у Стамбулі - ЗМІ

Агентство, коментуючи наявні розбіжності у рисах обличчя на наданих фотографіях, припускає варіант легкої пластичної операції, яку зробили Чепізі.

Полковник ГРУ РФ Анатолій Чепіга, якого Великобританія підозрює в отруєнні Скрипалів у Солсбері, був одним з групи ліквідаторів чеченського польового командира з "непримиримих" Абдулвахіда Едельгерієва у 2015 році.

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Про це повідомляє турецьке інформагентство Haber Turk. Зазначається, що до ліквідації Едельгерієва була причетна група осіб - одного з них ідентифікували, як Чепігу, який брав учать у спецоперації ГРУ як "Андрій Шолхов".

Видання публікує фото з камер спостереження, на якому є "Андрій Шолхов" та Дмитро Бодров, які, ймовірно, використовували зброю.

Агентство, коментуючи наявні розбіжності у рисах обличчя на наданих фотографіях, припускає варіант легкої пластичної операції, яку зробили Чепізі перед або після спецоперації з ліквідації Едельгерієва.

"Після закінчення дипломатичної академії та декількох відряджень до Чечні Чепіга разом із дипломом, скоріш за все, отримав і свій головний напрямок місця дислокації, де буде задіяний його досвід, - це країни Азії і Сходу. А до місця дислокації він отримав і відповідну зовнішність шляхом пластичної операції", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня британські прокурори назвали імена двох підозрюваних росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це - Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими. Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли в британському Солсбері 4 березня 2018 року нервовим агентом епохи холодної війни під назвою "Новачок".

1 жовтня колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.