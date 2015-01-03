Лайнер AirAsia не мав права вильоту у день аварії - компанії можуть заборонити польоти

Про підготовку масштабної перевірки AirAsia заявив голова управління повітряного транспорту Мінтрансу Індонезії Джок Муратмоджо. За його словами, компанія може втратити ліцензію на роботу в Індонезії, але «поки що йдеться лише про можливість», передає РБК з посиланням на Reuters.

Причиною перевірки став той факт, що AirAsia за маршрутом Сурабая - Сінгапур мала дозволи на польоти тільки по понеділках, вівторках, четвергах і суботах. Катастрофа Airbus А320 над Яванським морем сталася в неділю, тобто політ виконувався без дозволу.

Літак Airbus А320, на борту якого перебували 162 людини (155 пасажирів і сім членів екіпажу), зазнав аварії 28 грудня над Яванським морем. За попередньою версією, катастрофа літака сталася через погані погодні умови. 30 грудня рятувальникам вдалося виявити тіла і рятувальні жилети в районі пошукової операції, а 31 грудня за допомогою ехолокаційної зйомки було встановлено, що корпус літака лежить в перевернутому положенні на глибині 24-40 м.

3 січня рятувальники повідомили, що виявили на глибині 30 м в районі пошуків два великі об'єкти.

AirAsia - малайзійський лоукостер, який почав діяльність у 1996 році. Раніше з літаками компанії не було серйозних інцидентів. Компанія є одним із найбільших експлуатантів літаків Airbus А320 - весь флот компанії (169 літаків) зараз складається з цих літаків