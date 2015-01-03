ВВС: У районі аварії авіалайнера AirAsia знайдені два великі об'єкти

Рятувальники виявили два великі об'єкти на місці катастрофи авіалайнера AirAsia в Яванському морі, пише ВВС-Україна з посиланням на керівника пошуково-рятувальної операції.

Об'єкти перебувають на глибині 30 метрів. Рятувальники намагаються отримати зображення об'єктів за допомогою спеціального обладнання.

Раніше повідомлялося, що було знайдено ще кілька тіл загиблих. Загалом вже виявлено 30 тіл.

На борту літака Airbus А320, який летів з індонезійського міста Сурабайя в Сінгапур, перебували 162 людини - пасажири і члени екіпажу.

Серед них були 157 громадян Індонезії, три громадянина Південної Кореї, один малайзієць і один громадянин Сінгапуру.

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Пошуки літака були припинені увечері в п'ятницю через високі хвилі в районі катастрофи, які досягали кількох метрів у висоту.

Окрім погоди, пошуки літака і бортових самописців ускладнені тим, що зона пошуків є кладовищем кораблів.

Цей район під час Другої світової війни був місцем двох великих боїв між флотами Японії і союзників.