Однією з причин аварії лайнера AirAsia могла стати погана погода
Екстремально важкі погодні умови могли стати однією з причин катастрофи літака авіакомпанії AirAsia, який виконував рейс за маршрутом з міста Сурабая (Індонезії) до Сінгапуру.
Про це повідомляє електронна версія газети Straits Times, пише ТАСС.
"Можливо, сталося обледеніння літака, в результаті чого були пошкоджені двигуни", - наводить газета витримки з доповіді індонезійського метеорологічного, кліматичного і геофізичного агентства. Разом з тим підкреслюється, що "це лише версія, заснована на отриманні метеозведень, але ніяк не остаточний висновок слідства".
Представники агентства також відзначили, що "швидше за все, літак потрапив у штормовий фронт". Крім того, представлений перед вильотом прогноз погоди показував, що маршрут "викликає занепокоєння", - вказується в доповіді.
Раніше повідомлялося, що екіпаж спробував обійти фронт, запросивши іншу висоту. Однак наземні служби Індонезії відмовили в переході на інший ешелон, дозволивши ухилитися вліво.
Пошуки літака авіакомпанії AirAsia в Яванському морі ускладнені важкими погодними умовами. Про це повідомив командувач ВМС Малайзії Абдул Азіз Джафар.
За його словами, у районі проведення операції спостерігаються хвилі заввишки до 4 метрів, швидкість вітру перевищує 15 метрів в секунду. Основну увагу, як очікується, буде приділено підводним роботам, оскільки до цих пір не знайдені "чорні ящики", а також безпосередньо увесь фюзеляж літака А320-200, на борту якого перебували 162 людини.
Загальна кількість знайдених тіл загиблих досягла 30, при цьому експерти відзначають, що більшість загиблих можуть бути безпосередньо в самому літаку, який, імовірно, знаходиться на глибині близько 30 метрів.
У пошуковій операції беруть участь загалом 65 кораблів і суден, 14 літаків і 19 вертольотів.
28 грудня 2014 року лайнер AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан (Борнео).