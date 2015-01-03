Однією з причин аварії лайнера AirAsia могла стати погана погода

Про це повідомляє електронна версія газети Straits Times, пише ТАСС.

"Можливо, сталося обледеніння літака, в результаті чого були пошкоджені двигуни", - наводить газета витримки з доповіді індонезійського метеорологічного, кліматичного і геофізичного агентства. Разом з тим підкреслюється, що "це лише версія, заснована на отриманні метеозведень, але ніяк не остаточний висновок слідства".

Представники агентства також відзначили, що "швидше за все, літак потрапив у штормовий фронт". Крім того, представлений перед вильотом прогноз погоди показував, що маршрут "викликає занепокоєння", - вказується в доповіді.

Раніше повідомлялося, що екіпаж спробував обійти фронт, запросивши іншу висоту. Однак наземні служби Індонезії відмовили в переході на інший ешелон, дозволивши ухилитися вліво.

Пошуки літака авіакомпанії AirAsia в Яванському морі ускладнені важкими погодними умовами. Про це повідомив командувач ВМС Малайзії Абдул Азіз Джафар.

За його словами, у районі проведення операції спостерігаються хвилі заввишки до 4 метрів, швидкість вітру перевищує 15 метрів в секунду. Основну увагу, як очікується, буде приділено підводним роботам, оскільки до цих пір не знайдені "чорні ящики", а також безпосередньо увесь фюзеляж літака А320-200, на борту якого перебували 162 людини.

Загальна кількість знайдених тіл загиблих досягла 30, при цьому експерти відзначають, що більшість загиблих можуть бути безпосередньо в самому літаку, який, імовірно, знаходиться на глибині близько 30 метрів.

У пошуковій операції беруть участь загалом 65 кораблів і суден, 14 літаків і 19 вертольотів.

28 грудня 2014 року лайнер AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан (Борнео).