Bloomberg: Росія загрожує усім у світі, і її кібератаки це доводять

Москва скоює злочини в інших країнах, а потім атакує тих, хто їх намагається розслідувати.

Отруєння колишнього шпигуна. Шахрайство в спорті. Знищення пасажирського лайнера над Україною і вбивство 300 людей на його борту.

Міжнародна спільнота впродовж останніх років звинувачувала Росію у всіх цих злочинах. І от світ знову вказав на неї пальцем. Цього разу російські агенти намагалися за допомогою хакерських атак підірвати й дискредитувати розслідування всіх цих подій.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що в четвер уряди США, Великої Британії й Нідерландів одночасно звинуватили офіцерів ГРУ у спробі зламати системи організацій, які розслідували російські злочини. Зокрема, вони атакували кілька антидопінгових агенцій і орган ООН, який бореться з розповсюдженням хімічної зброї у світі. Деякі найбільш активні дії Росії були націлені проти чиновників у Великій Британії й тих, хто виявив, що Москва стоїть за спробою вбивства колишнього шпигуна на британській території.

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«ГРУ намагалося прибрати той безлад, який створила Росія», - сказав посол Великої Британії у Нідерландах Пітер Вілсон.

Не всі звинувачені росіяни – це невідомі оперативники розвідки. Троє із семи осіб, на яких вказали пальцем США, вже були обвинуваченні американськими прокурорами. Це Іван Єрмаков, Дмитро Бадін і Артем Малишев. В липні їх назвали тими, хто вкрав електронні листи Демократичної партії й опублікував їх перед виборами 2016 року.

Вчорашні обвинувачення стали приниженням для Росії, так само як і той факт, що нідерландські правоохоронці схопили кількох її офіцерів перед будівлею одного з органів ООН, коли вони готувалися перехопити wi-fi-сигнали. У агентів конфіскували ноутбуки, інформація на яких проливає нове світло на агресивну активність Росії. Як сказали представники британського уряду, росіян упіймали «на гарячому».

«ГРУ заскочили так зненацька, і це був поганий день для нього», - сказав виданню неназваний чиновник.

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Колишній працівник Департаменту юстиції США Девід Лауфман, який проводив нагляд за кримінальними розслідуваннями кібератак з боку інших країн, зауважив, що вчорашні обвинувачення проти Росії стали результатом міжнародної співпраці. І це вказує на «дійсно міжнародну» загрозу з боку російської розвідки, яка намагається підірвати уряди й бізнес інших країн по всьому світу. Обвинувачення, оголошені в США, викривають «агресивність російської розвідслужб у використанні кібернетичних методів війни для підтримки операцій впливу».

Інший юрист Департаменту юстиції Адам Лурі похвалив ФБР і Департамент за те, що вони вивели справу про російські кібератаки на передній план якраз тоді, коли ці американські відомства самі опинилися під політичним тиском.

«Я здивуюся, якщо Росія не сприйме це як сигнал», - сказав Лурі.