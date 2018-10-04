Нідерланди вислали чотирьох росіян, які готували кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї

Міністр оборони Нідерландів також заявила, що російські офіцери намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17.

Правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.

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Про це повідомляє BBC, посилаючись на заяву нідерландських посадовців. Операція російського ГРУ, як вважається, була націлена на штаб-квартиру ОЗХЗ в Гаазі.

Четверо ідентифікованих нідерландськими правоохоронцями підозрюваних мали при собі дипломатичні паспорти. Серед них були IT-фахівці та агенти підтримки.

Як повідомляє Associated Press, міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, в той же час, заявила, що офіцери російської розвідки намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом.

BREAKING: Dutch defense minister says Russian intelligence officers targeted files on MH17 plane crash investigation. — The Associated Press (@AP) 4 жовтня 2018 р.

Зазначимо, що ОЗХЗ займалася розслідуваннями хіматак в Сирії, а також розслідуваннями застосування російської отруйної речовини «Новачок» у Великій Британії.

У квітні експерти ОЗХЗ підтвердили, що для замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію було використано речовину "Новачок".

У вересні ОЗХО також підтвердила, що смерть 44-річної британки Дон Стерджесс, що постраждала у Еймсбері, настала в результаті отруєння «Новачком».