США звинуватили 7 російських ГРУшників у кібератаках

У США переконані, що всі сім обвинувачених є кадровими співробітниками головного розвідуправління РФ.

Мін'юст США звинуватив сімох співробітників ГРУ у кібератаках і незаконному зборі даних.

Як повідомляється в прес-релізі американського відомства, росіянам пред'явлені звинувачення в кібервзломах, шахрайстві, крадіжці особистих даних і відмиванні грошей.

У США переконані, що всі сім обвинувачених є кадровими співробітники головного розвідуправління РФ.

У повідомленні Мін'юсту вказані імена обвинувачених: це Олексій Моренець, Євген Серебряков, Іван Єрмаков, Артем Малишев, Дмитро Бадін, Олег Сотников і Олексій Мінін.

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Троє з семи обвинувачених (Бадін, Малишев і Єрмаков) раніше фігурували в списку 12 співробітників ГРУ, які звинувачуються США у втручанні в американські вибори.

Звинувачення стосуються періоду з грудня 2014 по травень 2018 року. У цей період росіяни проводили кібератаки, які стосувалися громадян США, американських юридичних осіб, а також міжнародних організацій і їх співробітників.

Зокрема, російські співробітники ГРУ стоять за кібератаками на WADA, ФІФА, Спортивний арбітражний суд, антидопінгове агентство США USADA та провідну електротехнічну компанію Westinghouse Electric Corp. Мотивом для кібератак, зокрема, на WADA, Мін'юст називає помсту за антидопінгове розслідування проти Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО) в квітні цього року. Також, офіцери російської розвідки намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом.

Міністерство оборони Нідерландів також оприлюднило імена висланих з країни росіян. Так, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1997 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).