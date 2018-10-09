У Мексиці подружня пара вбила і розчленувала на органи 20 жінок

Їх арештували в момент, коли вони перевозили розчленоване тіло своєї жертви в дитячій колясці.

Мексиканська поліція почала розслідування щодо подружньої пари, арештованої в момент, коли вони перевозили розчленоване тіло своєї жертви в дитячій колясці.

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В ході попереднього судового слухання арештований чоловік зізнався у вбивстві 20 жінок в бідному районі Мехіко, передає Бі-бі-сі. Він також зізнався, що ґвалтував деяких жінок перед вбивством.

Слідчі виявили під час обшуку в квартирі цих людей, і в іншому будинку неподалік розчленовані тіла кількох осіб. Вони зберігалися у пластикових пакетах в холодильнику і у відрах, залитих цементом.

Виявлені також предмети одягу, що належали зниклим жінкам.

Прокуратура повідомила, що пара продавала внутрішні органи вбитих, однак кому саме, залишається неясним.

Жителі бідного району Екатепек на околиці Мехіко, обурені жорстокими вбивствами, вийшли на вулиці з протестами. Вони влаштували процесію з запаленими свічками і вимагали негайного розслідування.

Вбивства жінок нерідкі в Мексиці і часто залишаються безкарними, але в даному випадку жахливі подробиці привернули увагу громадськості.

Сусіди розповіли, що часто бачили на вулицях цю пару з дитячою коляскою, в якій і були виявлені частини тіл їхніх жертв.

Поліція затримала подружжя після зникнення у вересні місцевої жительки, 28-річної Ненсі Уітрон, і її двомісячної доньки Валентини.

На попередньому слуханні підозрювані - відповідно з вимогою мексиканських законів - були названі по іменах: Хуан Карлос і його дружина Патриція.

Чоловік зізнався у вбивстві Ненсі Уітрон і назвав імена ще двох жертв - 23-річної Арлет Олгуін і 29-річної Евелін Рохас.

Всі три молоді жінки були незаміжніми матерями з малолітніми дітьми, і всі вони зникли за останні три місяці.

Ненсі Уітрон зникла 6 вересня разом з дитиною, після того як привела до школи двох старших дочок.

Коли за дівчатками ніхто не прийшов до кінця дня, сусід підняв тривогу. Поліція почала пошуки і незабаром виявила молодшу дівчинку, Валентину, яку підозрювана у вбивствах пара, продала іншій родині. Ці люди також арештовані. Дівчинку передали бабусі.

За словами слідчих, Хуан Карлос з дружиною заманювали молодих жінок до себе в будинок, обіцяючи продати їм задешево дитячий одяг.

Поліція повідомила, що після арешту Хуан Карлос попросив дозволу прийняти душ і надягти костюм, перш ніж постати перед журналістами, заявивши, що не є "брудним злочинцем".

За словами прокурора штату Мехіко Алехандро Гомеса, є відомості, що обидва арештованих мають історію психічних захворювань. Зокрема, Хуан Карлос в минулому страждав психозом. Однак, як сказав Гомес, вони віддають собі звіт у своїх діях.

Гомес заявив на попередньому слуханні, що поліції вдалося затримати підозрюваних, простеживши, куди саме дзвонили зниклі жінки напередодні свого зникнення.

Штат Мехіко займає перше місце в країні за кількістю зниклих жінок. У період з січня по квітень цього року в штаті зникло 395 осіб, з яких 207 - жінки.

Ці зникнення в основному концентруються в районах з високою злочинністю, де діють кримінальні угруповання і куди побоюються заходити поліцейські.

За даними ООН, в минулому році в Мексиці було вбито близько 28 700 осіб.