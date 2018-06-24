У Мексиці вбили 6 чоловік під час перегляду матчу ЧС

Вболівальників убили під час перегляду матчу проти збірної Південної Кореї.

Вчорашній день виявився чорним для Мексики, незважаючи на перемогу команди в матчі з корейцями (2:1). Шість вболівальників були вбиті під час перегляду зустрічі в гаражі одного з будинків.

Як повідомляє Sportarena з посиланням на El Universal, група озброєних злочинців зламала двері і почала стріляти по людях. З семи чоловік, які знаходилися в гаражі, вижив тільки один. Зараз він знаходиться в лікарні з серйозними травмами.

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Цей випадок став першим за день. Протягом години було вбито ще 5 жителів Мексики в одній з перукарень. До кінця дня поліція нарахувала 15 жертв від вогнепальних поранень.

Збірна Мексики майже забезпечила собі місце в плей-офф, маючи в активі після двох турів 6 очок. Наступний поєдинок мексиканці проведуть зі Швецією 27 червня.