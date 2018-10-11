Прем'єр-міністр Вірменії назвав дату своєї відставки

Дострокові вибори парламенту Вірменії повинні бути проведені 9 або 10 грудня.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про те, що він піде у відставку 15 жовтня або раніше, проклавши шлях до парламентських виборів.

Про це Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю France24.

Він зазначив, що вибори нового складу парламенту пройдуть у першій половині грудня.

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"Дострокові вибори повинні бути проведені приблизно 9 або 10 грудня, плюс-мінус один день. Це буде в той період часу, тому я повинен буду подати у відставку до 16 жовтня", - розповів Пашинян.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Пашинян був обраний прем'єр-міністром Вірменії. Його кандидатуру підтримали 59 депутатів парламенту.

Призначення лідера опозиції Пашиняна сталося після протестів в Єревані та інших містах Вірменії які тривали з 13 квітня. Протести почалися незадовго до призначення прем'єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.