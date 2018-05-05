Лідер "оксамитової революції" у Вірменії: корумпована система не здасться легко

Пашинян не виключає, що опозиційні сили можуть почати брати участь у антиреволюційних процесах.

Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників у разі необхідності знову вийти на масові мітинги. Він заявив, що перемогу опозиції потрібно довести до логічного кінця".

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Як передає РБК з посиланням на News.am, Пашинян не виключає, що опозиційні сили можуть почати брати участь у антиреволюційних процесах. "Ніхто не повинен плекати ілюзій, що корумпована система може легко здатися. Ми повинні бути пильними", - заявив Пашинян. "У таких умовах нам потрібно діяти швидко", - підкреслив він.

Лідер опозиційного блоку зазнав невдачі 1 травня на голосуванні за обрання прем'єр-міністра Вірменії, за нього проголосували 45 депутатів, ще 56 висловилися проти. Для перемоги за Пашиняна повинні були віддати свої голоси як мінімум 53 депутати. Повторне голосування відбудеться 8 травня.

Пашинян знову був висунутий кандидатом на пост глави кабміну 3 травня. На підтримку кандидатури Пашиняна виступили блок «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнакцутюн». Правляча Республіканська партія пообіцяла не висувати свого кандидата і підтримати того, хто заручиться підтримкою однієї третини депутатів парламенту.