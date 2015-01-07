Президент Франції назвав напад на Charlie Hebdo терактом

14:19, 07 січня 2015
Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд назвав терактом напад на співробітників сатиричного журналу Charlie Hebdo у центрі Парижа.

REUTERS

Глава держави прибув на місце події, після чого планує скликати екстрену нараду кабінету міністрів.

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

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Після атаки на Charlie Hebdo у Парижі оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки.

За останніми даними, в результаті стрілянини загинули 11 людей, ще четверо перебувають у критичному стані. Серед загиблих - двоє поліцейських і дев'ять співробітників журналу.

Вранці в середу, 7 січня кілька чоловіків увірвалися в будівлю редакції і відкрили вогонь по співробітниках тижневика. Повідомляється, що нападників було троє.

Сатиричний журнал Charlie Hebdo був заснований в 1969 році. У 1981 його випуски припинилися, проте журнал був відроджений через 11 років. Скандальну популярність Charlie Hebdo отримав у 2006 році, надрукувавши карикатури на пророка Мухаммеда, які раніше були опубліковані в данському виданні Jyllands-Posten.

В 2012 році на тлі заворушень через фільм «Невинність мусульман» Charlie Hebdo опублікував нову серію карикатур. Після цього на адресу керівництва тижневика надійшло безліч погроз.

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