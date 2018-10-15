У ЄС створили новий режим санкцій за застосування хімічної зброї

В ЄС створили правову основу для запровадження санкцій за здійснення хімічних атак.

У Євросоюзі створили новий режим санкцій за розроблення, розповсюдження та застосування хімічної зброї у світі.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. "Рада схвалила новий режим обмежувальних заходів, спрямованих на застосування та розповсюдження хімічної зброї. Це рішення є безпосередніми подальшими заходами відповідно до висновків Європейської Ради від 28 червня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

"ЄС тепер має можливість запроваджувати санкції стосовно осіб та компаній, що займаються розробленням та застосуванням хімічної зброї будь-де, незалежно від їхньої національності або місцезнаходження", - наголошується у релізі.

У цьому зв'язку сказано, що "обмежувальні заходи спрямовані на осіб та компанії, які безпосередньо відповідальні за розроблення або застосування хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку, і тих, хто допомагає, заохочує або пов'язаний з ними".

Санкції передбачають заборону на в'їзд в ЄС та замороження активів як фізичних, так і юридичних осіб. Крім того, юридичним і фізичним особам ЄС забороняється надавати кошти тим, хто потрапить у санкційний список.

"Це рішення робить внесок у зусилля ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, яка є серйозною загрозою міжнародній безпеці. Воно підтримує глобальну заборону хімічної зброї, як це передбачено Конвенцією про хімічну зброю, на тлі зростання хімічних атак у різних частинах світу", - наголошується у повідомленні.