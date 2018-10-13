Скрипаля запідозрили у зв'язках зі швейцарськими спецслужбами

Колишній радянський розвідник міг розповісти про очікувану хакерську атаку на інформаційні системи Всесвітнього антидопінгового агентства.

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль влітку 2017 року провів тиждень у Швейцарії, де спілкувався з місцевими спецслужбами.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на книгу журналіста ВВС Марка Урбана.

Автор не пише, про що конкретно з ним говорив Скрипаль, однак, за даними видання, колишній радянський розвідник міг розповісти про очікувану російську хакерську атаку на інформаційні системи Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

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Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджені висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.