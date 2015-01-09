Останній номер Charlie Hebdo продають на аукціоні за 100 тис. євро
Останній номер випуску французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo під номером 1177 виставлений на продаж на аукціон eBay за ціною 100 тис. євро.
Наступний номер Charlie Hebdo вийде рекордним накладом в 1 млн примірників. Звичайний тираж видання не перевищував 60 тис. примірників, повідомляє Бі-бі-сі.
Цим кроком редакція бажає вшанувати пам'ять загиблих співробітників і висловити протест радикально налаштованим людям.
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Нагадаємо, 7 січня в Парижі в офісі Charlie Hebdo було вбито 12 людей, близько 20 осіб отримали поранення. За словами очевидців, в офіс увійшли двоє озброєних людей в масках і відкрили стрілянину. Нападники вигукували: "Аллах акбар". Після теракту в Charlie Hebdо у Франції кілька мечетей піддалися нападам. Операція з пошуку терористів поки не принесла результатів.