Останній номер Charlie Hebdo продають на аукціоні за 100 тис. євро

Наступний номер Charlie Hebdo вийде рекордним накладом в 1 млн примірників. Звичайний тираж видання не перевищував 60 тис. примірників, повідомляє Бі-бі-сі.

Цим кроком редакція бажає вшанувати пам'ять загиблих співробітників і висловити протест радикально налаштованим людям.

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Нагадаємо, 7 січня в Парижі в офісі Charlie Hebdo було вбито 12 людей, близько 20 осіб отримали поранення. За словами очевидців, в офіс увійшли двоє озброєних людей в масках і відкрили стрілянину. Нападники вигукували: "Аллах акбар". Після теракту в Charlie Hebdо у Франції кілька мечетей піддалися нападам. Операція з пошуку терористів поки не принесла результатів.