У двір мечеті на заході Франції кинули чотири гранати, стався вибух

Про це повідомляє телеканал «Дощ» з посиланням на газету Le Maine Libre.

«Одна із гранат вибухнула, проте ніхто не постраждав», - зазначає видання. У вікні мечеті залишився кульовий отвір.

Місце події оточене поліцією.

Раніше у місті Вільфранш-сюр-Сон на сході Франції стався вибух. Вибуховий пристрій спрацював в ресторані, розташованому неподалік від міської мечеті.

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Тим часом на околиці Парижа вранці 8 січня сталася стрілянина. Озброєний темношкірий чоловік поранив поліцейського і співробітника дорожньої служби у місті Монруж. Спочатку повідомлялося, що нападник був затриманий, проте пізніше глава МВС Франції Бернар Казнєв цю інформацію спростував. Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на його слова, чоловік перебуває в бігах.

Нагадаємо, 7 січня в центрі Парижа стався напад на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo. Троє озброєних чоловіків вбили 12 осіб, у тому числі головного редактора журналу і декількох співробітників поліції.