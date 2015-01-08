У двір мечеті на заході Франції кинули чотири гранати, стався вибух
Уранці у четвер, 8 січня, у двір мечеті в місті Ле-Ман на заході Франції кинули чотири гранати.
Про це повідомляє телеканал «Дощ» з посиланням на газету Le Maine Libre.
«Одна із гранат вибухнула, проте ніхто не постраждав», - зазначає видання. У вікні мечеті залишився кульовий отвір.
Місце події оточене поліцією.
Раніше у місті Вільфранш-сюр-Сон на сході Франції стався вибух. Вибуховий пристрій спрацював в ресторані, розташованому неподалік від міської мечеті.
Читайте такожУ мережі опубліковано відео збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo
Тим часом на околиці Парижа вранці 8 січня сталася стрілянина. Озброєний темношкірий чоловік поранив поліцейського і співробітника дорожньої служби у місті Монруж. Спочатку повідомлялося, що нападник був затриманий, проте пізніше глава МВС Франції Бернар Казнєв цю інформацію спростував. Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на його слова, чоловік перебуває в бігах.
Нагадаємо, 7 січня в центрі Парижа стався напад на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo. Троє озброєних чоловіків вбили 12 осіб, у тому числі головного редактора журналу і декількох співробітників поліції.