Канада повністю легалізувала марихуану

Тепер всім громадянам Канади старшим 18 років можна купувати, продавати, зберігати і навіть вирощувати марихуану у себе вдома.

Канада стала другою країною в світі і першою країною "Великої сімки", яка повністю легалізувала канабіс для використання в рекреаційних цілях.

Читайте такожУ ПАР легалізували зберігання та вживання марихуани

Першим це зробив Уругвай в 2013 році.

Відтепер всім громадянам Канади старшим 18 років можна купувати, продавати, зберігати і навіть вирощувати марихуану у себе вдома, передає Бі-бі-сі. Правда, є застереження: можна зберігати до 30 грамів, а вирощувати не більше чотирьох рослин конопель.

За інформацією Ассошіейтед прес, за ухвалення відповідного закону проголосували 52 сенатори, проти - 29.

Критики нового закону впевнені, що поліція не готова до ситуацій, які можуть стати прямим наслідком легалізацію наркотику. Наприклад, не розроблені заходи боротьби з водінням автомобіля у стані наркотичного сп'яніння.

Прихильники кажуть, що нова ситуація допоможе впоратися з чорним ринком. Канада і так була країною з найвищим рівнем споживання марихуани, особливо серед молоді. У 2017 році канадці витратили на наркотик 5,7 млрд канадських доларів ($4,6 млрд), і лише мала частка від загального обсягу була придбана в лікувальних цілях.

У східній провінції Канади Ньюфаундленд магазини з марихуаною в асортименті відкрилися рівно опівночі 17 жовтня, коли закон набув чинності.

У багатьох штатах США, Німеччині, Італії і Нідерландах споживання канабісу в медичних цілях легальне.

Уругвай повністю легалізував наркотик для особистого користування ще в 2013 році. Уругвайцям дозволили вирощувати вдома до шести рослин конопель.

В Іспанії теж можна вирощувати обмежену кількість конопель для особистого користування, але використовувати наркотик дозволяється виключно в приватних володіннях.

Всупереч розхожій думці в Голландії марихуана технічно заборонена, але зберігання до 5 грамів трави не переслідується законом. При цьому поліція має право конфіскувати наркотик. Безперешкодно споживати його в Голландії можна тільки в спеціальних шопах.

Споживання в рекреаційних цілях, іншими словами для розваги/задоволення, дозволено також в Австралії, Бразилії, Колумбії, Люксембурзі та на Ямайці. Однак офіційний продаж канабісу в цих країнах заборонений.