В Каліфорнії утворилися величезні черги за рекреаційною марихуаною (фото)

Після того, як 1 січня в американському штаті Каліфорнія стало легальним споживання марихуани з рекреаційною метою (тобто просто заради відпочинку), до ліцензованих магазинів з продажу канабісу у штаті вишикувалися довжелезні черги. Про це повідомляють численні американські ЗМІ, передає Голос Америки.

Читайте такожУ столиці США дозволили зберігати й вживати марихуану - BBCОчікується, що загальний обсяг продажів в індустрії рекреаційної марихуани за кілька років сягне $7 млрд.

"Каліфорнія вже 6-й американський штат, у якому дозволено продаж рекреаційної марихуани. Цей штат і найбільший за кількістю населення у США. Легалізація рекреаційної марихуани тут сприймається як значний крок на шляху до становлення марихуани як прийнятної для загалу складової побуту", - повідомляє канал CNN.

Будь-яка особа віком понад 21 рік може легально вирощувати обмежену кількість марихуани або володіти нею.

Попри легалізацію продажу рекреаційної марихуани в окремих штатах США, федеральний уряд все ще вважає обіг, споживання цієї речовини протизаконним навіть із лікувальною метою.

Тим, хто відвідує, наприклад, Каліфорнію, варто пам'ятати, що марихуану не можна перевозити з одного штату в інший або проносити на борт літака тощо