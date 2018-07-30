У Грузії легалізували вживання марихуани

19:01, 30 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Грузия Online".

Конституційний суд у своєму рішенні зазначив, що споживання марихуани представляє дію, захищену правом на вільний розвиток особистості. В результаті цього рішення в Грузії скасовано санкції за вживання марихуани.

Колегія у справах Конституційного суду розглянула спільний позов кандидата на посаду президента Зураба Джапарідзе та його соратника по партії Вахтанга Мегрелішвілі, що передбачає скасування адміністративного штрафу у зв'язку з вживанням марихуани.

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Сторона-позивач вимагає, щоб всі санкції щодо вживання марихуани без призначення лікаря були визнані неконституційними.

За словами позивачів, вживання марихуани є сферою, захищеною правом на вільний розвиток особистості. Вони стверджують, що вживанням марихуани шкода може бути завдана тільки здоров'ю того, хто її вживає, і він сам буде відповідальним за результат.

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Теги: #Грузія#марихуана#легалізація марихуани