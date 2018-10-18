Бенксі показав, як створював картину, що самознищилася (відео)

Художник опублікував відео, де показано, як створювалася картина з секретом.

Найвідоміший у світі анонімний художник Бенксі показав, як зробив картину, яка розрізала сама себе після продажу на аукціоні за мільйон фунтів.

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Як з'ясувалося, механізм не спрацював так, як планував художник, тому «Дівчинка з повітряною кулею» замість того, щоб повністю зникнути, тільки виросла в ціні, передає medialeaks.ru.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня на аукціоні «Сотбіс» у Лондоні продавалася одна з найзнаменитіших картин вуличного художника Бенксі «Дівчинка з повітряною кулею». Робота, поміщена в товсту позолочену раму, була продана майже за мільйон фунтів. Але як тільки аукціоніст оголосив, що лот продано, рама зажужжала і картину почав розрізати захований всередині механізм. Ймовырно, його привів у дію сам Бенксі, який таємно перебував у залі.

Однак «Дівчинка» не була знищена повністю. Картину розрізало трохи більше ніж наполовину. Після цього вона отримала нову назву «Любов у сміттєвому кошику» і подорожчала вдвічі.

Сам Бенксі запевняє, що так не повинно було статися. 18 жовтня художник опублікував відео, де показано, як створювалася картина з секретом. У ролику демонструється не тільки процес створення картини, але і зйомки з аукціону. Хто її робив сам Бенксі, або хтось ще - не уточнюється.

Але ці кадри дозволяють з іншого боку поглянути, як учасники торгів реагували на те, що дорога картина почала знищуватися на їхніх очах. Також в «режисерській версії» видно, що картину повинно було розрізати повністю. Під час тестового знищення так і сталося.

У своєму інстаграмі Бенксі також опублікував фотографію картини, написавши, що аукціонний дім нічого не знав про його задумом, і запевнив, що картина була розрізана по-справжньому, всупереч теоріям скептиків.