"На випадок аукціону": Бенксі показав відео установки шредера в рамку своєї картини
04:05, 07 жовтня 2018Світ
1289 0
У відео автор показав установку шредера в раму картини і продемонстрував роботу механізму.
Бенксі знищив власну картину / фото instagram.com/banksy
Британський вуличний художник Бенксі опублікував в Instagram відео про підготовку до знищення картини "Дівчинка з червоною повітряною кулькою".
Читайте такожКартина Модільяні встановила рекорд стартової ціни на Sotheby's
"Кілька років тому я таємно вмонтував шредер у картину. На випадок, якщо її коли-небудь виставлять на аукціон", – написав художник. У підписі до посту Бенксі вказав цитату Пікассо: "Прагнення знищити також є творчим бажанням".
У відео автор показав установку шредера в раму картини і продемонстрував роботу механізму.
Як відомо, картина відомого вуличного художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby's в Лондоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter