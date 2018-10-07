"На випадок аукціону": Бенксі показав відео установки шредера в рамку своєї картини

У відео автор показав установку шредера в раму картини і продемонстрував роботу механізму.

Британський вуличний художник Бенксі опублікував в Instagram відео про підготовку до знищення картини "Дівчинка з червоною повітряною кулькою".

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"Кілька років тому я таємно вмонтував шредер у картину. На випадок, якщо її коли-небудь виставлять на аукціон", – написав художник. У підписі до посту Бенксі вказав цитату Пікассо: "Прагнення знищити також є творчим бажанням".

У відео автор показав установку шредера в раму картини і продемонстрував роботу механізму.

Як відомо, картина відомого вуличного художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby's в Лондоні.