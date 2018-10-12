Покупниця картини Бенксі, яка самознищилася, підтвердила угоду

Жінка заявила, що тепер у неї буде "своя історія мистецтва".

Жінка, яка купила картину відомого британського вуличного художника Бенксі "Дівчинка з кулею", підтвердила угоду з аукціоном Sotheby's, незважаючи на те, що робота самознищилася одразу після удару молотка.

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Про це повідомляється на сайті аукціону. Європейський колекціонер придбає порізану картину за більш ніж мільйон фунтів.

"Коли минулого тижня вдарив молот (ведучого аукціону - УНІАН), і робота була подрібнена, я спочатку була шокована, але поступово почала розуміти, що в кінцевому результаті в мене буде своя історія мистецтва", - прокоментувала інцидент колекціонер.

Після яскравого перформансу картина отримала нову назву - "Любов у сміттєвому відрі".

Нагадаємо, минулого тижня на аукціоні Sotheby's картина "Дівчинка з кулею" відразу після удару молотка ведучого аукціону пройшла крізь шредер, встановлений в рамці, - половина роботи перетворилася в "соломку".