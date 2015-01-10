Прем'єр Італії пропонує створити в Європі єдину службу безпеки

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці пропонує створити єдину європейську розвідслужбу.

"Чому не можна собі уявити, щоб у розпорядженні Європи було щось більше, ніж єдина валюта? Нам потрібно прагнути до єдиних служби безпеки, розвідувальної служби та дипломатичної мережі", - сказав Ренці в ефірі місцевого телебачення, передає Эхо Москвы.

На його думку, зараз Європа зіштовхнулася з "іншою загрозою, ніж наші батьки і діди, які пережили війну".

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"Для протистояння цій загрозі потрібно загальне єдине європейське управління", - зазначив прем'єр, торкнувшись трагічних подій у Франції останніх трьох днів.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці та прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон візьмуть участь у демонстрації проти тероризму і в пам'ять про загиблих в Charlie Hebdo, яка пройде в Парижі в неділю, 11 січня.