Президент Італії заявив про намір піти у відставку

22:37, 01 січня 2015
Світ
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У своєму новорічному телевізійному зверненні президент Італії Джорджо Наполітано заявив про намір достроково піти у відставку.

REUTERS

До прийняття такого рішення 89-річного політика підштовхнув його похилий вік, в якому все важче ігнорувати "прояви втоми", зізнався глава італійської держави, повідомляє dw.de.

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Коли саме це відбудеться, Джорджо Наполітано не уточнив, проте передбачається, що він може піти 13 січня, коли прем'єр-міністр Маттео Ренці підведе підсумки президентства Італії в Раді Євросоюзу. З урахуванням віку президента, мало хто в Італії очікував, що він залишиться на своєму посту до кінця терміну, який закінчується в 2020 році.

У часи однієї з найважчих економічних криз прем'єр-міністру Італії Маттео Ренці необхідно знайти заміну "Королю Джорджо", як називають італійці свого президента. Протягом останніх років Джорджо Наполітано грав ключову роль в італійській політиці. З моменту вступу на посаду в травні 2006 року він все частіше фігурував у ролі кризового менеджера і посередника між протиборчими партіями.

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