Турецька поліція провела обшук у резиденції генконсула Саудівської Аравії (відео)

Як повідомляють турецькі ЗМІ, в резиденції слідчі знайшли багато речових доказів.

У середу турецька поліція, у тому числі криміналісти, провела обшук в резиденції генерального консула Саудівської Аравії Мухаммеда Ібрагіма аль-Утейбі в Стамбулі.

Читайте такожПідозрювані у справі саудівського журналіста пов'язані з наслідним принцом - ЗМІ

Обшуки пов'язані зі справою про зникнення відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, обшук у резиденції відкладався до виїзду з неї самого генконсула, в середу він виїхав у Саудівську Аравію. Як повідомляє турецький телеканал Haberturk, в резиденції слідчі знайшли багато речових доказів, однак про подробиці не повідомляється.

Раніше на цьому тижні турецька влада вже провела обшук в самому консульстві.

Джамаль Хашкаджі, відомий своєю критикою саудівської влади і антиросійською позицією, зник на початку жовтня після того, як увійшов у консульство Саудівської Аравії. Як стверджує CNN, репортер був убитий під час допиту, який «пішов не так». Турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили.