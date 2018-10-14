Убивство журналіста в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі записав його годинник Apple Watch - ЗМІ

Згідно з інформацією, у консульстві саудівський журналіст був допитаний, підданий тортурам, а потім - убитий.

Годинник Apple Watch, який був на руці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, записав момент його вбивства в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на турецьке видання Sabah.

Про наявність записів турецькій владі розповіла наречена Хашкаджі Хатидже Дженгіз. Вона провела журналіста і чекала його біля входу в консульство.

"Apple Watch записали голоси. Перед тим, як відправитися в консульство Саудівської Аравії Хашкаджи залишив мені свій телефон", - розповіла вона.

Аудіозаписи, які Apple Watch зробили в ході спілкування журналіста з представниками установи, згодом автоматично були переправлені на смартфон Хашкаджі, а пізніше були збережені в його акаунті в хмарному сховищі Apple iCloud.

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Всі вони, згідно з інформацією видання, свідчать про те, що в консульстві саудівський журналіст був допитаний, підданий тортурам, а потім - убитий.

Однак повідомляється, що на телефоні і в iCloud збереглися не всі аудіофайли.

Виявивши після смерті Хашкаджі, що Apple Watch вели диктофонний запис, люди, які розмовляли з журналістом, спробували розблокувати годинник за допомогою пароля.

Згодом зробити це їм вдалося за допомогою відбитка пальця Хашкаджі. Саудівська розвідка нібито змогла видалити деякі файли, але не всі - частина з них вже була збережена на iCloud.

Також файли, записані розумним годинником, виявили на смартфоні, який був у нареченої журналіста.

Раніше The Washington Post повідомила, що турецький уряд проінформував офіційні особи США, що у нього є аудіо-та відеозаписи, які підтверджують, що Хашкаджі убили у консульстві.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня з початку 2018 року через свою професійну діяльність у світі загинуло 56 журналістів. Ця цифра перевищила показник за весь 2017-й рік, коли загинуло 55 працівників медіа.