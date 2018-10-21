МЗС Словаччини атакували хакери

Прем'єр-міністр Словаччини не виключає, що відповідальною за кібератаку може виявитися Москва.

Міністерство закордонних справ (МЗС) країни зазнали кібератаки з боку "великих держав".

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Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні.

Пеллегріні зазначив, що Братислава не має достатньо доказів, щоб звинуватити Москву в кібератаці на МЗС Словаччини.

"Інформація, яка надійшла мені від військової розвідки, не дає можливості точно сказати, що РФ є відповідальною за атаку. В той же час я не можу це виключити", - сказав він.

За словами міністра, МЗС зазнав нападу хакерів "великих держав".

"Документи секретного характеру викрадені не були", - зазначив Пеллегріні.

Як повідомляв УНІАН, у Чехії затримали росіян за звинуваченням у хакерських атаках на МЗС країни.