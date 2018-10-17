У Чехії затримали росіян, яких обвинувачують у зламі системи видачі посвідок на проживання

За даними чеських правоохоронців, затримані хакери заробили на цьому «кілька сотень мільйонів крон».

У Чехії кільком затриманим громадянам Росії та В'єтнаму висунули звинувачення у зламі комп'ютерних мереж Міністерства закордонних справ.

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Як повідомляє «Коммерсантъ», посилаючись інформацію прокуратури Праги, четверо із затриманих обвинувачуються також у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що вісім підозрюваних були затримані 18 вересня. Скільки саме серед них росіян – не уточнюється.

Обвинувачені, як стверджується, порушили діяльність МЗС Чехії, зламавши систему видачі посвідок на проживання. За даними правоохоронних органів, вони заробили на цьому «кілька сотень мільйонів крон».

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів в квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

За даними, які розкрила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1997 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) та Олексій Мінін (1972).