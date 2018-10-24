Трамп назвав "найгіршою в історії" спробу Ер-Ріяду приховати вбивство журналіста
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Саудівської Аравії в ситуації з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі була «найгірша в історії» спроба приховати подію в саудівському посольстві в Туреччині.
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«У них була дуже погана початкова ідея. Вона була погано втілена в життя, і спроба замести сліди була однією з найгірших», - заявив президент, виступаючи в Білому домі, передає kommersant.
23 жовтня Вашингтон анулював американські візи і заборонив в'їзд у США 21 громадянину Саудівської Аравії, передає Reuters з посиланням на офіційного представника Держдепу Гізер Ноєрт. У перелік потрапили ті, кого американська влада підозрює у причетності до вбивства.
Держсекретар США Майк Помпео також анонсував можливі санкції стосовно «тих, хто несе відповідальність за вбивство». Обмежувальні заходи, за його словами, можуть бути запроваджені в рамках «Глобального акту Магнітського».
У зв'язку зі справою про вбивство Джамаля Хашкаджі західні країни і низка великих корпорацій бойкотують другий інвестиційний форум Future Investment Initiative, відомий як «Давос у пустелі». Він відкрився напередодні в Саудівській Аравії.