Знайдено тіло вбитого саудівського журналіста (відео)

Тіло журналіста знайшли турецькі правоохоронці в колодязі на території саудівської дипмісії в Стамбулі.

Тіло вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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Про це повідомляє haberler.com з посиланням на главу турецької партії Vatan Догу Перінчека.

За словами депутата, надійні джерела в службі безпеки Стамбула розповіли йому, що фрагменти тіла Хашкаджі знайшли в колодязі, який знаходиться в саду на території саудівського генконсульства, де журналіста бачили останній раз.

Перінчек зазначив, що з більш детальною заявою з цього приводу виступить президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня журналіст перебував у Стамбулі. Він вирушив у відомство Саудівської Аравії, щоб отримати папери для розлучення. Разом з Хашкаджі до території генконсульства підійшла його наречена, проте всередину вона не заходила. Дівчина прочекала журналіста кілька годин, однак він так і не вийшов з будівлі. Співробітники консульства заявили, що журналіст самостійно покинув будівлю дипмісії.

Джамаль Хашкаджі відомий критикою саудівської влади, антиросійськими поглядами, а також скептичним ставленням до політики президента США на Близькому Сході.