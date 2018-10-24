Американець виграв майже $1,6 мільярда у лотерею

Поки що не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Американець виграв у лотерею майже $1,6 млрд.

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Як повідомляє Голос Америки, виграшний квиток лотереї Mega Millions було продано у штаті Південна Кароліна. Це підтвердили організатори лотереї.

Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Цей джекпот значно перевищив минулий рекордний виграш у $656 млн в березні 2012 року, повідомляють представники лотереї.

Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – $2 і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 млн.

Джекпот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у $543 млн.