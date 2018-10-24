этот материал доступен на русском

Американець виграв майже $1,6 мільярда у лотерею

16:57, 24 жовтня 2018
Світ
717 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожАмериканка виграла джекпот двічі за один день

Як повідомляє Голос Америки, виграшний квиток лотереї Mega Millions було продано у штаті Південна Кароліна. Це підтвердили організатори лотереї.

Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Цей джекпот значно перевищив минулий рекордний виграш у $656 млн в березні 2012 року, повідомляють представники лотереї.

Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – $2 і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 млн.

Джекпот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у $543 млн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #джекпот#лотерея в США