Американець виграв майже $1,6 мільярда у лотерею
16:57, 24 жовтня 2018Світ
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Поки що не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.
Ілюстрація \ REUTERS
Американець виграв у лотерею майже $1,6 млрд.
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Як повідомляє Голос Америки, виграшний квиток лотереї Mega Millions було продано у штаті Південна Кароліна. Це підтвердили організатори лотереї.
Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.
Цей джекпот значно перевищив минулий рекордний виграш у $656 млн в березні 2012 року, повідомляють представники лотереї.
Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – $2 і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 млн.
Джекпот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у $543 млн.
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