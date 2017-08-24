У США зірвали рекордний джекпот Powerball $758 мільйонів, переможець поки що не з'явився

У Сполучених Штатах зірвали джекпот у лотерею Powerball. Сума виграшу становить 758,7 млн. доларів. Лотерейний квиток він купив у місті Вотертаун поблизу Бостона в штаті Массачусетс, передає ABC News.

Організатори лотереї повідомили, що джекпот виграв один чоловік, але він поки не звернувся за виграшем. Ще майже 9,4 млн осіб виграли загальну суму понад 135 млн доларів. Наступний джекпот цієї лотереї складе 40 млн доларів, пише ТСН.

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Серед виграшних чисел - 6, 7, 16, 23, 26. Додатковий кулька Powerball - 4.

Організатори продали близько 170 мільйонів лотерейних квитків на цей розіграш.

Поточний джекпот відноситься до варіанту ануїтету, здійсненого за 30 платежів протягом 29 років, щорічно збільшується на 5%. Майже всі переможці виступають за моментальну виплату грошей, тому сума автоматично зменшиться до 443,3 млн доларів.

Нагадаємо, це другий за розміром джекпот, який зірвали в лотерею Powerball. У січні 2016 року виграш склав 1,6 млрд доларів. Однак його розділили між трьома особами. На цей раз переможець один.