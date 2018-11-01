Майкл Джексон знов очолив рейтинг найбагатших померлих знаменитостей

Творчість музиканта принесла дохід на суму $400 млн.

Журнал Forbes представив рейтинг знаменитостей, чия культурна спадщина і після смерті приносить дохід. Читайте такожМайклу Джексону - 60: найкращі хіти короля поп-музики (відео) Перше місце в рейтингу знову зайняв співак Майкл Джексон. Творчість музиканта принесла дохід на суму $400 млн. На другій сходинці - співак Елвіс Преслі ($40 млн), третю позицію займає гольфіст Арнольд Палмер ($35 млн). П'ятий - музикант Боб Марлі ($23 млн), актриса Мерилін Монро - восьма ($14 млн), співак Принц - 9-й ($13 млн), музикант Джон Леннон - десятий ($12 млн), а боксер Мохаммед Алі посів 12-ту позицію ($8 млн).

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