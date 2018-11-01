этот материал доступен на русском

Майкл Джексон знов очолив рейтинг найбагатших померлих знаменитостей

09:10, 01 листопада 2018
Світ
615 0
Творчість музиканта принесла дохід на суму $400 млн \ photofurl.com

Читайте такожМайклу Джексону - 60: найкращі хіти короля поп-музики (відео)

Перше місце в рейтингу знову зайняв співак Майкл Джексон. Творчість музиканта принесла дохід на суму $400 млн.

На другій сходинці - співак Елвіс Преслі ($40 млн), третю позицію займає гольфіст Арнольд Палмер ($35 млн).

П'ятий - музикант Боб Марлі ($23 млн), актриса Мерилін Монро - восьма ($14 млн), співак Принц - 9-й ($13 млн), музикант Джон Леннон - десятий ($12 млн), а боксер Мохаммед Алі посів 12-ту позицію ($8 млн).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Майкл Джексон рейтинг зірки найзможніші