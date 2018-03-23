Гребінець Мерілін Монро і рукавичка Майкла Джексона: у США відбудеться зірковий аукціон (відео)

11:11, 23 березня 2018
Світ
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Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Серед лотів - гребінець Мерилін Монро, сонцезахисні окуляри відомого актора і гонщщика Стіва Макквіна. Капелюх, взуття і блискуча рукавичка Майкла Джексона, за яку просять дві тисячі доларів.

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Також є й інші речі Холлі Беррі і Леді Гаги, Елвіса Преслі.

Раніше актор і режисер Сільвестр Сталлоне купив статую Роккі Бальбоа більш ніж за $400 тис.

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Теги: #США#аукціон