Гребінець Мерілін Монро і рукавичка Майкла Джексона: у США відбудеться зірковий аукціон (відео)

Придбати речі можна буде не тільки на аукціоні, але й онлайн, торги відбудуться в Лос-Анджелесі.

У Сполучених Штатах відбудеться зірковий аукціон, на якому продадуть особисті речі відомих знаменитостей.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Серед лотів - гребінець Мерилін Монро, сонцезахисні окуляри відомого актора і гонщщика Стіва Макквіна. Капелюх, взуття і блискуча рукавичка Майкла Джексона, за яку просять дві тисячі доларів.

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Також є й інші речі Холлі Беррі і Леді Гаги, Елвіса Преслі.

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