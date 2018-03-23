Гребінець Мерілін Монро і рукавичка Майкла Джексона: у США відбудеться зірковий аукціон (відео)
11:11, 23 березня 2018Світ
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Придбати речі можна буде не тільки на аукціоні, але й онлайн, торги відбудуться в Лос-Анджелесі.
Гребінець Мерилін Монро і одяг Майкла Джексона: у США продадуть речі знаменитостей
У Сполучених Штатах відбудеться зірковий аукціон, на якому продадуть особисті речі відомих знаменитостей.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Серед лотів - гребінець Мерилін Монро, сонцезахисні окуляри відомого актора і гонщщика Стіва Макквіна. Капелюх, взуття і блискуча рукавичка Майкла Джексона, за яку просять дві тисячі доларів.
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Також є й інші речі Холлі Беррі і Леді Гаги, Елвіса Преслі.
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