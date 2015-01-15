Папа Римський про напад на Charlie Hebdo: "Є межа у свободі слова"

Папа Римський Франциск вважає, що в понятті "свобода слова" мають бути обмеження. Таку думку понтифік висловив у відповідь на напад на редакцію паризького сатиричного журналу Charlie Hebdo, при якому загинули 12 осіб, повідомляє Новое время з посиланням на NBC News.

“Ніхто не може сміятися над вірою. А той, хто зробить це, має чекати удару у відповідь", - сказав Папа, зазначаючи, що як свобода віросповідання, так і свобода слова є фундаментальними правами людини.

“Не можна провокувати, не можна принижувати чужу віру, не можна насміхатися над вірою. Є межа. Кожна релігія має свою гідність... Є межа у свободі слова, вона повинна йти на благо", - сказав глава Святого престолу.

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Нагадаємо, на обкладинці журналу Charlie Hebdo, який вийшов після теракту 5-мільйонним тиражем, зображено пророка Мухаммед, який плаче з табличкою Je suis Charlie (Я - Шарлі - ред.). Заголовок видання говорить: Tout est pardonné (Все прощено - ред.). Карикатури всередині журналу висміюють терористів-ісламістів, які напали на редакцію і розстріляли 12 осіб. Карикатурист під псевдонімом Луз, який оформив обкладинку, закликав французів купувати новий випуск, щоб підтримати свободу слова у Франції і в усьому світі.