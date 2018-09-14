Tages Anzeiger: Шпигуни Росії атакували лабораторію, яка розслідує замах на Скрипаля і хімічні атаки в Сирії

Але їх вчасно виявили і арештували, хоча потім чомусь видали Росії.

В новій Холодній війні шпигуни Росії тепер взяли на приціл об’єкти в Швейцарії. Підозрювані у замаху на Сергія Скрипаля росіяни, перш ніж вирушити в Солсбері, кілька разів побували у Женеві.

Підозрювані росіяни стверджують, що вони були нібито туристами і приїхали в альпійську країну, щоб купити спортивне харчування. Однак, вони не єдині російські агенти, які намагалися проводити таємні операції в Швейцарії.

Про це пише швейцарська газета Tages Anzeiger, додаючи, що двоє інших російських агентів намагалися отримати доступ до даних лабораторії Spiez. Однак, їх викрили і арештували в Гаазі. При цьому, у росіян вилучили шпигунське і хакерське обладнання.

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Spiez – це поважна державна організація, яка входить в структуру Федерального міністерства оборони Швейцарії. Експерти лабораторії проводять розслідування хімічних атак в Сирії, а також спроби отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Обидва напрямки в епіцентрі російської зовнішньої політики. Кремль активно підтримує режим Башара Асада в Сирії, який використовує заборонену хімічну зброю проти мирного населення. А уряд Великої Британії висунув обвинувачення проти двох агентів ГРУ у застосуванні отрути «Новачок» для спроби вбивства колишнього подвійного агента.

Видання нагадує, що атака на Скрипаля сталася 4 березня. Тієї ж весни у Нідерландах арештували інших двох росіян. Обставини і точна дата їхнього затримання не відомі. Однак, їхнім викриттям займалися кілька європейських розвідуправлінь включно зі швейцарським.

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У Федеральній розвідувальній службі Швейцарії виданню відмовилися розкривати деталі операції проти російських шпигунів. Однак, прес-секретар служби Ізабель Грабер підтвердила тісну співпрацю в операції «з нідерландськими і британськими партнерами». При цьому, вона додала, що це дозволило захистити «критично важливу швейцарську інфраструктуру».

Журналістам видання вдалося з’ясувати, що російські шпигуни намагалися отримати доступ до інформації Spiez. Голова відділу зв’язку лабораторії Андреас Бухер сказав, що не може коментувати операції швейцарських спецслужб. Однак, додав, що Spiez була ціллю хакерських атак.

«Але ми були готові до цього. Жодного витоку даних не сталося», - запевнив він.

Tages Anzeiger пише, що схоплених у Нідерландах російських шпигунів видворили в Росію. Не зрозуміло, чому їм не висунули обвинувачення в країні чи не передали правоохоронцям Швейцарії.