У столиці США виявили нелегальні шпигунські пристрої

У районі столиці США була відзначена аномальна активність, яка за своїми характеристиками нагадує роботу перехоплювачів IMSI.

Американська влада вперше визнала, що у Вашингтоні і його околицях працюють шпигунські пристрої, які можуть несанкціоновано прослуховувати мобільні телефони, а також перехоплювати розмови і повідомлення.

Міністерство національної безпеки (МНБ) виявило аномальну активність, яка властива нелегальним перехоплювачам сигналів мобільного зв'язку, які називаються stingrays (у дослівному перекладі з англійської - скати), пише Бі-Бі-Сі.

Ними, як правило, користуються іноземні шпигуни та злочинці, але МНБ невідомо, хто міг користуватися ними цього разу.

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У міністерстві зазначили, що подібні пристрої являють зростаючу загрозу.

Stingrays - назва бренду апаратури, здатної визначати унікальний міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв'язку (IMSI).

За розміром пристрій - не більше портфеля. Він посилає сигнал, маскуючись під вишку мобільного зв'язку, і тим самим обманює мобільний телефон, який в результаті розкриває своє місце розташування і ідентифікаційну інформацію.

Пристрій стежить не тільки за телефоном людини, але також збирає інформацію про всі телефони, які знаходяться в радіусі дії перехоплювача.

Судячи з усього, це перший випадок, коли американський уряд визнав факт використання шпигунської апаратури у Вашингтоні.

Про ситуацію стало відомо після того, як американський сенатор Рон Уайден відправив у МНБ звернення про надання інформації щодо несанкціонованого використання подібних пристроїв.

Відповідь міністерства Уайден передав агентству AP.

У листі високопоставлений представник МНБ визнає, що в районі столиці країни була відзначена аномальна активність, яка за своїми характеристиками нагадує роботу перехоплювачів IMSI.

Також там говориться, що аналогічна активність спостерігалася і за межами Вашингтона, але у МНБ немає інформації про те, які пристрої стали причиною цієї активності.

За використанням пристроїв-перехоплювачів американською поліцією стежить Американський союз захисту громадянських свобод.

За його даними, така апаратура є у 73 організацій в 25 штатах, проте союз вважає, що таких пристроїв набагато більше, і не всі вони були офіційно зареєстровані.

Вартість подібних пристроїв може доходити до декількох десятків тисяч доларів.

Політики у Вашингтоні непокояться, що пристрої-перехоплювачі можуть використовуватися для міжнародного шпигунства іноземними державами.