Британія готова поліпшити відносини з Росією, якщо та припинить ворожі дії

Мей заявить, що Британія відкрита до інших відносин: таких, в яких Росія припиняє свої ворожі дії, що підривають міжнародні угоди і міжнародну безпеку.

Британія відкрита до поліпшення відносин з Росією, але тільки в тому випадку, якщо Москва змінить свій курс і відмовиться від ворожих дій, які підривають міжнародні угоди і безпеку.

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Про це, як очікується, заявить сьогодні під час щорічного банкету у лорд-мера Лондона прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, передає Бі-бі-сі. Текст щорічної промови британського прем'єра на цьому заході зазвичай відомий заздалегідь, уривки з майбутнього виступк Мей опубліковані в британській пресі.

У 2017 році у своєму виступі на цьому заході Мей звинуватила Москву у військовій агресії і втручанні у вибори. Її критика прозвучала ще до отруєння Сергія і Юлії Скрипаль.

В цьому році вона розповість, що вжитіі державою заходи, в числі яких - найбільша в історії скоординована кількома країнами висилка російських розвідників, зміцнили її впевненість у необхідності колективних дій у разі подібних загроз.

"Ми будемо продовжувати демонструвати наше прагнення діяти спільно з іншими країнами, відстоюючи дотримання правил по всьому світу", - говориться в тексті виступу Мей.

Описуючи зростаючі загрози, Мей скаже, що минулий рік показав, що, хоча і є реальні виклики, є також і колективна рішучість солідарних партнерів захищати наші цінності, нашу демократію і наших людей.

"Але, як я і говорила рік тому, ми не хочемо таких відносин з Росією... Ми відкриті до інших відносин: таких, в яких Росія припиняє свої ворожі дії, що підривають міжнародні угоди і міжнародну безпеку. І ми сподіваємося, що російська держава обере цей курс", - скаже Мей.

Прем'єр не раз заявляла, що рішення Британії вийти з ЄС не означає, що країна переходить на політику ізоляціонізму, і цього разу її слова, схоже, знову підкреслять прагнення Лондона грати важливу роль в світі.

Але в її тексті не згадується "брексит". Можливо, вона спробує залишити в стороні переговори Британії з Євросоюзом, які призвели до розколу в її кабінеті, Консервативній партії і британському парламенті.