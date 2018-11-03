У Британії засудили чоловіка, який надіслав Мей лист із "сибірською виразкою"

Лист перехопили до того, як він потрапив до Терези Мей.

У Великій Британії чоловік, який надіслав прем’єр-міністру Терезі Мей листа нібито зі спорами сибірської виразки, отримав 1,5 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє The Independent.

Суддя відкинула заклик сторони захисту призначити 60-річному Вінсенту Поттеру полегшене покарання, однак погодилася скоротити його тюремний строк, оскільки той страждає на шизофренію.

"На мою думку, чоловік, який надсилає такі жахливі листи прем'єр-міністру, повинен бути негайно покараний тюремним ув'язненням", - сказала суддя.

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Лист Поттера, що містив речовину, схожу на крихти печива, перехопили до того, як він потрапив до Терези Мей та спровокував антитерористичне розслідування.

Послання починалося фразою "шановна суко" і обіцяло "сюрприз для ваших офіцерів". Також було вказано, що "порошок у конверті – це сибірська виразка".

Згодом з’ясувалося, що отруйних речовин у конверті не було, однак були знайдені сліди ДНК відправника, які дозволили встановити його особу.