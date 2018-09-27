Голова МЗС Британії пояснив, чому Росії не буде комфортно у світі

На думку голови британської дипломатії, Кремль, мабуть, вже шкодує, що відправив агентів вбивати Скрипаля.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант сказав, що у світі для Росії не знайдеться комфортного місця, якщо вона буде вдаватися до використання хімічної зброї.

Як повідомляє Reuters, він додав, що Москва заплатила надто високу дипломатичну ціну за використання «Новачка» у Солсбері під час замаху на Сергія Скрипаля.

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Росія ж заперечує свою причетність до спроби вбити Сергія Скрипаля і його доньку в англійському місті у березні. Але Лондон впевнений у причетності Москви. А прем’єр-міністр Тереза Мей разом з іншими союзниками Британії влаштували найбільш масове видворення російських дипломатів з часів Холодної війни.

За словами Ханта, він відверто «обмінявся точками зору» з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. При цьому він назвав «неприйнятною» відправку двох агентів ГРУ для застосування хімічної зброї на британській території.

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«В кулуарах Кремля вони напевне міркують, чи було насправді розумно так робити. Вони заплатили дуже високу дипломатичну ціну», - сказав британський міністр.

«Їм потрібно зрозуміти, що для Росії не буде комфортного місця у світі, якщо вона буде поводитися таким чином», - додав Хант.