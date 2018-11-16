ФСБ вербувала співробітників візового центру, аби Петров і Боширов поїхали до Британії - розслідування

Також російські спецслужби намагалися працевлаштувати у візовий центр «своїх людей».

Двоє росіян Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Британія підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля, змогли отримати британські візи за допомогою ФСБ. Остання вербувала співробітників візового центру та отримала доступ до його внутрішніх документів.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів The Insider та слідчої групи Bellingcat.

Розслідувачі зв’язалися з колишнім співробітником візового центру TLScontact Вадимом Митрофановим (ім’я змінено). Він заявив, що ФСБ змушувала його до співробітництва, а також тиснула на вагітну дружину та матір. Крім того, за свідченнями співробітника візового центру, ФСБ отримала доступ до всіх відеокамер всередині центру, а також мала діаграму внутрішньої комп’ютерної мережі.

Також російські спецслужби намагалися працевлаштувати у візовий центр «своїх людей», однак це їм не вдалося. За словами Митрофанова, ФСБ йому повідомила про плани відправити у Британію кількох людей. Це було навесні 2016 року — за кілька місяців Петров і Боширов уперше приїхали до Британії.

У консульстві Британії повідомили, що візовий центр TLScontact виконує виключно адміністративну роль та не впливає на ухвалення рішення про видачу візи.

5 вересня британські прокурори назвали причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян — Олександра Петрова і Руслана Боширова. Британія запевняє — це офіцери розвідки.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це цивільні громадяни й у їхній біографії «немає нічого кримінального».

Нагадаємо, видання The Insider і проект розслідувань Bellingcat 26 вересня повідомили, що Анатолій Чепіга — це справжнє ім'я Руслана Боширова — його та ще одного росіянина Олександра Петрова (насправді Олександра Мішкіна) Велика Британія звинуватила у отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

На документах Боширова та Петрова були позначки, які свідчать, що вони співробітники спецслужб.

Російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері, в березні 2018 року.

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У розслідуванні The Insider та The Bellingcat йдеться, що паспорт Олександра Петрова виданий у 2009 році й у досьє Федеральної міграційної служби немає ніяких згадок про «попереднє життя»: реєстрації адреси проживання чи отримання інших паспортів. На файлі з паспортними даними Петрова стоїть штамп «Інформацію не надавати».

Російське видання «Новая газета» заявило, що номер телефону з документів Олександра Петрова, одного з двох підозрюваних в отруєнні екс-співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля, майже збігається з номерами телефонів декількох підрозділів Міноборони РФ.

Журналісти подзвонили за номером із документів підозрюваного в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова — слухавку взяли в Міноборони РФ.

Слідство вважає, що підозрювані могли приїхати в Лондон не під справжніми іменами. Обом чоловікам близько 40 років. За даними поліції, 2 березня вони в'їхали на територію Британії та через два дні повернулися в Росію.

Британська прем'єрка Мей наголосила, що британська влада наполягатиме на розширенні режиму санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Сполучені Штати, Франція, Німеччина та Канада дійшли спільної думки з Британією про те, що російська влада «майже безсумнівно» погодила отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля.

Британське слідство вважає, що отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля не могло бути здійснене без схвалення Кремля.

У березні 2018 року 66-річний громадянин Росії, колишній розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні з важким отруєнням. З ним була його донька Юлія.