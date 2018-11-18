Британські військові підготувалися до придушення заворушень у разі зриву угоди з "брекзиту"

Британські військові припинять можливі заворушення, якщо Великобританія і ЄС не укладуть угоду з «брекситу».

Британські військові придушать можливі заворушення, якщо Великобританія і Євросоюз не укладуть угоду з «брекситу».

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Як повідомляє The Sunday Times, план виведення солдатів на допомогу поліції називається No deal («Ніякої угоди»), передає kommersant. Він розроблений офіцерами, які керують операцією Temperer, за якою військові виходять на вулицю в разі великого теракту.

«Ми тісно співпрацюємо з силовиками, включаючи поліцію, створюючи план на випадок непередбачених обставин, щоб ми могли забезпечити безпеку наших громадян»,- заявив представник міністерства внутрішніх справ країни. Він також назвав заворушення «малоймовірними». Доповідь планується розглянути Національною радою глав поліції в цьому місяці.

Як повідомляв УНІАН, план з «брекзиту» Великобританія і ЄС погодили 14 листопада. Проект угоди був схвалений британським парламентом за підсумками п'ятигодинного засідання. У парламенті більшість депутатів виступили з критикою угоди. Згодом через незгоду з планом «брекзиту» деякі британські політики, в тому числі три міністри, пішли у відставку. За даними ЗМІ, 20 листопада може відбутися голосування з вотуму недовіри прем'єру Британії.