Британський кабінет міністрів схвалив план угоди щодо Brexit

Уряд Великобританії схвалив план розлучення з Європейським союзом. Рішення було прийнято після багатогодинного засідання.

Британський кабінет міністрів схвалив проект договору про вихід Великобританії з ЄС, напередодні узгоджений представниками Лондона і Брюсселя.

Про це ввечері в середу, 14 листопада, заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей після багатогодинного засідання уряду, присвяченого цьому питанню, пише DW.

Обговорення угоди тривало п'ять годин.

"Кабінет спільно вирішив, що уряд має підтримати угоду про вихід", - сказала вона журналістам.

У той же час ряд британських ЗМІ під час засідання кабінету міністрів повідомили, що в Консервативній партії розглядають можливість винесення в парламенті питання про недовіру Терезі Мей. "Високопоставлений представник консерваторів повідомив мені, що невдоволення серед прихильників "Брекзиту" таке велике, що вже в четвер воно може вилитися в голосування про недовіру", - повідомила в Twitter увечері в середу журналістка BBC Лора Кюнсберг.

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З британської точки зору мова йде не тільки про договір щодо "Брекзиту". Але і про долю уряду Терези Мей. Найбільше невдоволення у британських прихильників виходу з ЄС викликає пасаж про те, яким чином планується уникнути контролю на кордоні члена ЄС Ірландії з британської Північною Ірландією. Обидві сторони хочуть зберегти прозорість цієї межі після "Брекзита" для громадян, а також товарів і послуг, але поки не виробили відповідного рішення.

Вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року.