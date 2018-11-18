Папа Римський пообідав з тисячами бідняків

У всесвітній день бідних Папа Франциск заявив, що «крики бідних з кожним днем стають все голоснішими».

«Порочним коренем бідності є несправедливість», - заявив Папа Римський Франциск, виступаючи в неділю на службі божій з нагоди всесвітнього дня бідних, що відзначається Римо-католицькою церквою.

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Франциск запросив тисячі малозабезпечених у собор Святого Петра для участі в месі, а пізніше – розділив з ними трапезу, передає Голос Америки.

«Крик бідних з кожним днем стає все голоснішим, але почути його все важче: його заглушає гамір багатіїв, яких стає все менше, але які стають все багатшими», – сказав Франциск.

Він також згадав про мігрантів, коли закликав звернути увагу на «всіх тих, хто був змушений покинути свої будинки і рідну землю, промінявши їх на невизначене майбутнє».

«Попросимо про дарування благодаті почути плач всіх тих, кого підкидають хвилі життя», – сказав Папа Римський.

Всесвітній день бідних відзначається за ініціативою Франциска з минулого року.

Крім обіду з бідняками після меси Франциск зібрав групу лікарів, які будуть надавати бідним безкоштовну медичну допомогу.