Папа Римський вшанував пам'ять жертв радянської і нацистської окупації в Литві

Понтифік підкреслив, що суспільство має бути пильними і не допустити відродження антисемітизму.

Папа Римський Франциск, який відвідує з візитом країни Балтії, у Литві вшанував пам'ять жертв радянської та нацистської окупації.

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Як повідомляє Крим.Реалії, під час служби божої в місті Каунасі в присутності приблизно 100 тисяч осіб Франциск вшанував пам'ять євреїв, страчених або загинули в таборах смерті протягом трирічної нацистської окупації, а також литовців, ув'язнених у радянських концтаборах протягом п'яти десятиліть радянської окупації.

Понтифік підкреслив, що суспільство має бути пильними і не допустити відродження антисемітизму, а також закликав нагадувати новим поколінням про жахи Голокосту.

Папа Римський планує відвідати місця єврейського гетто часів Другої світової війни у Вільнюсі та музей окупації та боротьби за свободу, який розташований в столиці Литви в будівлі колишнього радянського Комітету державної безпеки і присвячений злочинам радянського режиму.

Франциск також відвідає Латвію і Естонію.

Всі три країни Балтії цього року відзначають 100-річчя незалежності від Росії, яку вони отримали в 1918 році. У 1940 році їх окупував Радянський Союз, між 1941 і 1944 роками вони перебували під владою нацистської Німеччини.

Латвія, Естонія і Литва відновили свою незалежність у 1991 році, а в 2004 році вступили до НАТО та Євросоюзу.