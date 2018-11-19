У Швеції створено новий Нобелівський комітет з літератури

На початку травня Шведська академія оголосила про рішення відмовитися від вручення Нобелівської премії з літератури в 2018 році.

Шведська академія спільно з Нобелівським фондом сформувала новий Нобелівський комітет з літератури. До нього увійдуть п'ять членів академії і п'ять запрошених експертів.

Читайте такожШведська академія скасувала вручення Нобелівської премії по літературі

До комітету увійдуть письменники Пер Вестберг, який стане головою, і Андерс Ульссон, історик Хорас Енгдаль, поети Христина Лугн і Йеспер Свенбу. Серед експертів будуть критики і видавці, передає kommersant.

Раніше академія офіційно прийняла відставку чотирьох своїх членів: Керстін Екман, Класа Естергрена, Сари Стрідсберг і Лотти Лотасс. Заступник постійного секретаря академії Андерс Ульссон заявляв, що найближчим часом мають відбутися вибори нових членів академії.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Шведська академія оголосила про рішення відмовитися від вручення Нобелівської премії з літератури в 2018 році. Причиною стали звинувачення в сексуальних домаганнях фотографа Жан-Клода Арно, чоловіка відомої поетеси і члена академії Катаріни Фростенсон. Також стало відомо, що деякі її члени кілька років порушували правило про нерозголошення імен майбутніх лауреатів.