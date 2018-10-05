Нобелівську премію миру отримали лікар з Конго і колишня полонянка бойовиків "Ісламської держави" (фото, відео)

Вони стали лауреатами за зусилля "щодо припинення використання сексуального насильства в якості зброї війни і збройних конфліктів".

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2018 році стали хірург Денис Муквеге і правозахисниця Надя Мурад. Нобелівський комітет присудив їм нагороду за зусилля у боротьбі з сексуальним насильством під час війн та збройних конфліктів.

Про це оголосив у вівторок Норвезький нобелівський комітет.

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Список номінантів 2018 року налічував 331 кандидата: 216 осіб та 115 організацій. Це друга за величиною кількість кандидатів після 2016 року, пише 24 канал.

Деніс Муквеге – лікар-гінеколог із Конго, який присвятив велику частину свого життя захисту жертв сексуального насильства. Муквеге та його співробітники лікували тисячі пацієнтів, які постраждали від таких нападів у Демократичній Республіці Конго. Нобелівський лауреат неодноразово засуджував безкарність за масове зґвалтування, а також критикував конголезький уряд та інші країни за те, що вони не доклали достатньо зусиль, аби зупинити сексуальне насильство щодо жінок під час збройних конфліктів. Основний принцип Деніса Муквеге полягає в тому, що "справедливість є справою кожного".

Правозахисниця з Іраку єзидка Надя Мурад – одна із близько 3 тисяч дівчат і жінок, які стали жертвами зґвалтування та інших зловживань з боку терористичного угруповання "Ісламська держава". Терористи використовують сексуальне насильство як зброю про єзидів та інших релігійних менших. Надя Мурад виявила незвичайну мужність, виступивши від імені інших жертв і розповівши про свої страждання.

Зазначимо, що Верховна Рада України 18 вересня номінувала Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Незаконно засуджений українець голодує у російській в'язниці майже 145 днів. Однак, згідно з правилами, український режисер може потрапити в список номінантів тільки в 2019 році. Адже номінації повинні бути представлені до 1 лютого року присудження.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Нагадаємо, Нобелівський тиждень розпочався у столиці Швеції Стокгольмі 1 жовтня. Лауреатами премії стали: по медицині та фізіології – Джеймс П. Елісон і Тасуку Хонджо за відкриття імунотерапії раку. З фізики – Артур Ешкін, Жерар Муру і Донна Стрікленд за "проривні досягнення в області лазерної фізики". З хімії – Франсіс Арнольд, Джордж Сміт і Грегорі Вінтер за розробку "білків, які вирішать проблеми людства".

8 жовтня в Стокгольмі назвуть володаря премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Нобелівську премію з літератури в 2018 році не будуть вручати. Церемонія нагородження традиційно відбудеться 10 грудня – у день смерті Альфреда Нобеля.

Довідка УНІАН. Нобелівська премія - це престижна міжнародна нагорода, яка щорічно присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або вклад в культуру або розвиток суспільства. Премія заснована шведським ученим Альфредом Нобелем, який винайшов динаміт. Він заповів свій статок (31,5 млн шведських крон) на фінансування нагороди. Річний дохід від його спадщини ділиться на 5 рівних частин між лауреатами. Нобелівську премію присуджують вже понад 100 років – з 1901 року.